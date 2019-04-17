الجيش الليبي يتبرأ من قصف المدنيين بطرابلس

قال اللواء عبدالسلام الحاسي آمر عمليات الجيش الليبي في غرب البلاد مساء اليوم الأربعاء في تصريح أدلى به اليوم لوسائل اعلام ليبية إن ما حدث من قصف لعدة مساكن للمواطنين في أحد أحياء طرابلس ليس للجيش الليبي أي علاقة به.

الحاسي أوضح في تصريحه بأن عمليات القصف التي قامت بها بعض الميليشيات المسلحة في طرابلس تهدف لاستباق اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بشأن ليبيا ظنًا من هذه الجماعات بأن هذا الفعل سينعكس على الاجتماع وسيكون في صالحهم.

وأكد اللواء الحاسي بأنه ليس من المعقول أن نقصف حيًا بيننا وبينه عشرات الكيلو مترات ولا يقع في مرمى نيران مدافعنا، ولم تصلنا منه أي عمليات قصف.

وحول بيان المسؤول عن هذا القصف أوضح الحاسي بأن البعثات الدولية والأقمار الصناعية والشواهد من داخل طرابلس ستؤكد من هو المسؤول عن إطلاق هذه القذائف الصارخية ومن أي مكان أطلقت.

ووفقًا لصفحة الإعلام الحربي فإن قصفًا أصاب منطقة أبوسليم الليلة الماضية وحي الانتصار ومواقع مدنية أخرى.