لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي تطالب مجلس الأمن بـ“لجم“ قطر وتركيا

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي ما اسمته “ التدخل القطري التركي السافر وغير المقبول في الشؤون الداخلية الليبية، من خلال دعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح؛ لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار“.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن آخر أشكال هذا التدخل هو التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب، وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب“.

وأدانت انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية الليبية، في محاولة يائسة لدعم الجماعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراتة وطرابلس وزوارة.

وطالبت اللجنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية بلجم دولتي قطر وتركيا؛ للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع خطر التسليح عنها.