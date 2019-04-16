الجيش الليبي يتهم طيران ”الوفاق“ بقصف أهداف مدنية‎

اتهمت قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها خليفة حفتر، الطيران التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، باستهداف 6 مواقع، بينها 5 مدنية.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في بنغازي، إن تلك الغارات لم تسفر عن أي إصابات.

وأشار المسماري إلى أن سلاح الجو التابع له شنّ اليوم 8 طلعات جوية قامت خلالها بتقديم الدعم القريب للمعركة التي شهدتها منطقة السواني بمحيط طرابلس.

وأوضح أن ”المعركة مستمرة حتى اللحظة (19:05 تغ) والأمور تسير في صالح قواتنا“، وفق ما نقلت الأناضول.

ولفت المسماري إلى سقوط 3 قتلى في صفوف قواته اليوم، من دون تفصيل حول المعارك التي سقطوا فيها.