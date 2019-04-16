استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز

‎قدم رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الطيب بلعيز، استقالته يوم الثلاثاء، لرئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح، بحسب بيان مقتضب.

وبلعيز هو أحد الذين يطالب المتظاهرون الجزائريون بالإطاحة بهم، إضافة إلى عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس مجلس النواب معاذ بوشارب.

ويأتي ذلك، في وقت تشهد الجزائر احتجاجات واسعة أطاحت بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وبدأ آلاف الطلاب الجامعيين كما كل يوم ثلاثاء، بالتجمع في وسط العاصمة الجزائرية مرددين“سلمية سلمية“، على الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي نبض الاحتجاجات المندلعة منذ 22 شباط/ فبراير.