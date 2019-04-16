مع انضمام ”إرهابيين“ للقتال ضده.. قطر تدعو لفرض حظر على تسليح الجيش الليبي

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى فرض حظر فعال على توريد السلاح للجيش الوطني الليبي، على خلفية قتاله مع المليشيات في طرابلس والتي تواترت التقارير بشأن انضمام ”إرهابيين“ إلى صفوفها

ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم الثلاثاء عن الوزير القطري دعوته ”إلى فرض حظر فعال على توريد السلاح للجيش الوطني الليبي، وانسحابه من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة“.

وقال آل ثاني في مقابلة مع الصحيفة إنه ”يشعر بالرضا بعد أن أبلغه نظيره الفرنسي في الآونة الأخيرة بأن باريس تعمل في سبيل عقد مؤتمر مزمع للمصالحة الوطنية في ليبيا“.

وكانت تقارير لوكالة رويترز ونيويرك تايمز قد كشفت عن انضمام ”إرهابيين“ معروفين للقتال ضد حفتر، وتواجه قطر اتهامات بدعم هذه العناصر المتشددة.

وعبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” في وقت سابق عن شعورالأوروبيين بالقلق، من تورط عناصر تابعة للجماعات الإرهابية في القتال الجاري بالعاصمة طرابلس، بما في ذلك أفراد أدرجهم مجلس الأمن الدولي على لوائح عقوباته.