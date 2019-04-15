الجيش الليبي يعلن تحقيق تقدم كبير في محيط طرابلس

أعلن مصدر عسكري ليبي أنّ قوات الجيش الوطني حققت تقدمًا كبيرًا في محاور عدة بمحيط العاصمة طرابلس، وأنها سيطرت على مواقع مهمة واستولت على آليات وأسلحة تابعة للميليشيات في هذه المواقع.

وبحسب شعبة الإعلام الإلكتروني التابعة لقيادة الجيش الليبي، فإنّ ”عدة مواقع جديدة جنوب طرابلس سيطر عليها الجيش الليبي“، مضيفة أنّ ”هناك خلافات في صفوف الميليشيات بسبب توزيع مبالغ مالية وصلت لخمسة آلاف دينار لكل فرد من ميليشيات مصراته، دون بقية العناصر من بقية الميليشيات“.

وأضافت أنّ ”عناصر مسلحة سلمت نفسها لقوات الجيش الليبي اعترفت بهذه المعلومات“، مبينة ”وجود خلافات كبيرة بين قيادات الصف الثاني بعد مغادرة قيادات الصف الأول طرابلس“.

شعبة الإعلام الإلكتروني وعبر صفحتها الرسمية أكدت السيطرة على معسكر ”النبكة“ بمنطقة الخله، وأشارت إلى تقدم الجيش في عدة مناطق منها منطقة ”شيل الخنوره“ أو ما يعرف بمعسكر غريبيل، كما تخوض قوات الجيش معارك قوية في عدة مواقع منها معسكر اليرموك.

المسماري: دخول قلب العاصمة قريبا

في سياق قريب، توقع الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري هجومًا من قبل المليشيات المسلحة في العاصمة الليبية ضد مدينة ترهونة وذلك بعد قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن المدينة، مضيفًا بأن قيادة الجيش تأخذ كل الاحتمالات الممكنة وتضع لها خططًا مضادة.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الجيش الليبي خاض عدة اشتباكات في قطاع شرق طرابلس وعين زارة تاجوراء وكذلك قطاع صلاح الدين الفرناج ، وفي طرقي المطار السواني.

ووفقا للممساري فإن قوات الجيش الليبي حققت تقدمات في عدة محاور ، كما أن هذه القوات تمركزت في مواقع جديدة وتم تحصين هذه المواقع وهي حسب المسماري مواقع استراتيجية هامة تسيطر على منافذ رئيسية للمرور إلى قلب العاصمة طرابلس مضيفا بأنه القيادات الميدانية والعمليات في الجيش الليبي يؤكدون بأن الدخول لقلب العاصمة سيكون سريعًا وقريبًا.

كما أشار المسماري بأن السلاح الجوي التابع لقيادة الجيش الليبي كثف اليوم طلعاته الاستطلاعية، مبينًا أن الغرض من هذه الطلعات هو تحديد أماكن النيران وخطوط التماس لقواتنا مع العدو.