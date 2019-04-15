الجزائر.. إيداع 9 طلبات ترشح لانتخابات الرئاسة القادمة

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الإثنين، أن عدد طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، قد بلغ 9 ملفات حتى الآن، بالتزامن مع الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ”تسير في ظروف حسنة“.

وأفاد البيان، أن هذه العملية تأتي ”عقب استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 4 يوليو/تموز 2019“.

واللافت أن وزارة الداخلية الجزائرية لم تكشف هوية المعنيين بالترشح لانتخابات الرئاسة، فيما ترفض أوساط سياسية عديدة المشاركة فيما تصفه ”مسرحية النظام المستمر بوجوه العهد البوتفليقي“.