إخوان الجزائر يستنجدون بنظرائهم المغاربة ‎

رغم أن السلطات المغربية أكدت قبل أسابيع موقفها من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات التي يشهدها هذا البلد منذ 22 شباط/فبراير، إلا أن الإشارات المشفّرة التي يبعثها حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي الحاكم تؤكد أن هناك تنسيقًا خفيًا بين ”إخوان“ المغرب ونظرائهم في الجزائر.

ويرى مراقبون أن الأحزاب الإسلامية في الجزائر تسعى إلى تكرار سيناريو الحزب الحاكم في المغرب (العدالة والتنمية) والذي استغل هبوب رياح ”الربيع العربي“ على شوارع الرباط للوصول إلى السلطة.

ورغم أن الظروف والعوامل ليست متشابهة إلا أن الحلم ”الإخواني“ يسعى إلى فرض نفسه والركوب على الأحداث للوصول إلى مناصب الحكم.

تعاون خفي

وقال مصدر حكومي مغربي مطلع لـ ”إرم نيوز“، إن التعاون بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب و“إخوان“ الجزائر لم يكن مقطوعًا ذات يوم، رغم أن هناك حدود تماس بين مجموعة من القضايا المصيرية المتعلقة بالملفات السيادية في البلدين، ولكن هذا التعاون موجود ومؤكد ولكنه غير معلن.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين يعتمد على سياسة خاصة في التواصل وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية، مبينًا أن الجزائر تمر بمنعطف خطير والأكيد أن ”أعضاء الأحزاب الإسلامية في هذا البلد يتواصلون ويستشيرون نظراءهم بالمغرب في كيفية التعامل مع الحراك الشعبي، علماً أن المغرب مرّ من تجربة الربيع العربي والتي استفاد منها بشكل جيّد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

وأبرز المتحدث أن الوضع السياسي القائم بين الرباط والجزائر يحول حالياً دون كشف هذه الأوراق نظرًا للصراع التاريخي بين الدولتين ولمراقبة الاستخبارات في البلدين مجال التعامل بين الحركات الإخوانية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، أصدر إشارات واضحة لأنصاره في الحزب، لدعم الحراك الشعبي في الجزائر، مبيّناً أن هذه الخطوة عكست الرؤية التآزرية التي يتبناها إخوان المغرب تجاه نظرائهم بالجارة الشرقية، كما أظهرت رغبة جامحة لدى ”إخوان“ بنكيران في وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة وفرض نفسها بشكل أو بآخر في الواقع السياسي الجزائري.

وتشير معطيات حصل عليها مراسل شبكة ”إرم نيوز“، أنّ اتصالات مكثفة بدأت من أيام بين زعامات حزب العدالة والتنمية المغربي ونظراءهم في حركة السلم الجزائرية التي يراهن قادتها على استمالة الحزبين الإخوانيين الآخرين في الجزائر جبهة العدالة والتنمية بزعامة عبد الله جاب الله، وحركة البناء الوطني التي يقودها وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة.

لقاء سري

وعلمت ”إرم نيوز“ أن لقاءً سريًا جمع إدريس الأزمي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية المغربي، بالرجل الثاني في السلم الجزائرية عبد المجيد مناصرة لاعتماد استراتيجية عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة، تقوم على تقديم وجوه ”متوازنة“ لتمثيل الحراك الشعبي في الجزائر، ويتم التحضير لهذا الطرح عبر ترسانة ندوات يتم تنظيمها في مختلف محافظات الجزائر، فضلاً عن شبكات التواصل.

وجرى التسويق لهذه الوجوه بشكل كثيف مؤخرًا، وعلى نحو يسعى لإقناع المتلقي المحلي بجدوى اعتماد شخصيات غير مصرّح بإخوانيتها، في ظل الرفض الشعبي التام لاستمرار الوجوه الحزبية والسلطوية.

ويربط متابعون هذه الإستراتيجية الإخوانية بتنظيم عبد الرزاق مقري قبل فترة لقاءً شهد تواجد قيادات في النهضة التونسية والعدالة المغربية إضافة إلى حزبين أحدهما موريتاني وآخر ليبي.

وجرى تتويج ذلك اللقاء الذي أقيم في ضاحية برج الكيفان شرقي العاصمة، بتشكيل ما سُمي ”منتدى الأحزاب الوسطية المغاربية“.

وتعليقًا على هذه المعطيات، قال عبداللطيف راكز، الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، إن هذا التقارب الموجود ما بين حزب ”العدالة والتنمية“ المغربي والأحزاب الإسلامية في الجزائر ليس بالجديد، وهو يدخل في إطار المقاربة التي فُرضت على شمال أفريقيا في فترة النظام الديمقراطي الأمريكي.

وأضاف راكز في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن هذه المقاربة كانت تعتمد على خلق تجاوب بين أطراف متعددة وذلك في سياق تهيئة أرضية ”الربيع العربي“ وخلق نطاق ديمقراطي.

وأشار المتحدث إلى أن التعليمات الأمريكية كانت واضحة، بضرورة تبني نظام سياسي إسلامي معتدل حتى يتجاوز المغرب مرحلة الربيع العربي في تلك الفترة، و“في هذا السياق تم احتواء عبدالإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية وكذلك بقيت العلاقات موطدة بين الأحزاب الإسلامية المعتدلة بشمال أفريقيا سواء بالجزائر أو تونس أو بموريتانيا أو ليبيا“. وفق تعبيره.

واعتبر الأكاديمي المغربي أن هذا التآزر الموجود بين ”إخوان“ المغرب وتبادل في المواقف والآراء بشكل علني أو غير علني مع نظرائهم بالجزائر يدخل في نطاق الحفاظ على المنظومة المعتدلة.

كاشفًا أن إشارات القيادي بنكيران كان توحي إلى دعم الحركات الإسلامية في الجزائر وبالتالي مباركة الحراك بالمفهوم الذي يتبناه في ذهنه“.