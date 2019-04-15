وزير داخلية ”الوفاق“ يقطع الاتصالات عن عدة مناطق في طرابلس

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أمرًا لإحدى شركات الاتصالات بالعاصمة طرابلس، بضرورة قطع الاتصالات عن عدة مناطق في ضواحي العاصمة الليبية.

ووفقًا لمصادر محلية، أصدر وزير الداخلية، فتحي باش آغا، تعليمات لشركة ”المدار“، وهي إحدى شركات الاتصالات الليبية بالعاصمة طرابلس، بضرورة إيقاف خدمة الاتصالات عن مناطق غوط الرمان وترهونة والقره بوللي.

وبحسب المصادر المحلية، التي تحدثت لـ ”إرم نيوز“، طلبت عدم الكشف عن هويتها، تقتضي تعليمات وزير الداخلية بقطع الاتصالات عن المناطق الآنفة الذكر، على أن تبرر الشركة ذلك على أنه انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

تجدر الإشارة بأن المناطق التي طلب قطع الاتصالات عنها، دخلتها قوات الجيش الليبي بدون معارك، كما أن سكان هذه المناطق يؤيدون قوات الجيش بدون تحفظ في معاركه ضد الميليشيات في طرابلس.

يذكر أن وزير الداخلية فتحي باش آغا، يقف ضد تدخل الجيش الليبي في طرابلس، بينما ثمن تدخله في الجنوب، ووصفه بأنه عمل وطني يجب أن يؤيده كل الليبيين.