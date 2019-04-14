السراج يعيّن باشاغا وزيرًا للدفاع

كلف المجلس الرئاسي الليبي وزير الداخلية فتحي باشاغا بمنصب وزير الدفاع إضافة إلى منصبه.

وتناقلت وسائل إعلام ليبية قرار التكليف الصادر عن المجلس الرئاسي وبموجب أحكامه“ يكلف فتحي علي باشاغا بمهام وزير الدفاع بالإضافة إلى عمله وزيرا للداخلية بحكومة الوفاق الوطني. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره“.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كان ضم وزارة الدفاع إلى مهامه قبل نحو عام في أعقاب إطاحته بوزير الدفاع السابق المهدي البرغثي الذي جرمته لجنة تحقيق بالتورط في مجزرة براك الشاطيء التي ارتكبتها مليشيات القوة الثالثة وراح ضحيتها أكثر من مائة جندي يتبعون الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتولى باشاغا الذي يتحدر من مصراته مهمة تنسيق جهود المليشيات في محاولة لعرقلة تقدم الجيش الوطني لتحرير طرابلس منذ بدء الهجوم يوم ٤ نيسان/ ابريل الجاري.