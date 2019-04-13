لص يسرق شقة قنصل تونس في مصر.. فماذا كانت غنيمته؟

أوقفت الشرطة المصرية لصًا قام بسرقة شقة قنصل تونس في القاهرة بمنطقة العجوزة ”شمال مصر“ بعد غموض حول الواقعة دام أسبوعًا كاملًا.

وكانت جهات الأمن في مصر قد تلقت بلاغًا من قنصل دولة تونس بالقاهرة يفيد باكتشافه سرقة شقته بجزيرة العرب وسرقة أشياء خاصة به عبارة عن 3 ساعات ثمينة وحذاءين وخاتم ذهب وزجاجة عطر وإبريق نحاسي.

ووجهت بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لتحديد هوية الجاني، وتوصل فريق البحث لهويته وتم ضبطه بالفعل وتبين أنه يدعى ”محمد. م“، 31 سنة، سبق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

وقال المتهم فور إلقاء القبض عليه وخلال التحقيق معه: ”والله ما أعرف إنها شقة قنصل ولا اعرف يعني إيه دبلوماسي أصلاً، أنا حرامي بدور على الشقق اللي أصحابها أغنيا بس“.

وأضاف أنه اعتاد سرقة الشقق الفارهة من خلال مراقبة أصحابها وينتظر مغادرتهم لها وغيابهم لعدة ساعات ويتسلل إليها ويقوم بحمل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وأكد عدم علمه أن الشقة ملك لقنصل تونس.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات أمر باستمرار الحبس.