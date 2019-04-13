إصابة 83 شرطيًا واعتقال 180 محتجًا في مظاهرات الجزائر (صور)

قال المدير العام للأمن الوطني الجزائري، عبد القادر قارة بوهذبة، إن عدد الإصابات بصفوف الشرطة خلال مظاهرات الجمعة، قد ارتفع إلى 83 جريحاً.

وطمأن المسؤول الجزائري بتحسن الوضعية الصحية للمصابين، خلال أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجزائر العاصمة على مستوى ”نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد“.

وأوضح مدير عام الأمن الجزائري، خلال زيارته المصابين من أعوان الشرطة بالمستشفى المركزي للأمن، ليل الجمعة/السبت، أن عدد الموقوفين في أعمال شغب وتخريب بلغ 180 متهماً يجري التحقيق معهم.

في سياق متصل، نفت مديرية الأمن الوطني الجزائري صحة تقارير حقوقية نقلتها وسائل إعلام، بشأن إطلاق قوات الشرطة للغازات المسيلة للدموع لتفريق احتجاجات شعبية في الجمعة الثامنة للحراك.