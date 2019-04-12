المسماري يتّهم راشد الغنوشي بتهريب المسلحين إلى ليبيا

اتّهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، مساء الجمعة، رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، بتمويل المسلحين وتهريبهم إلى ليبيا.

ويعتبر هذا الاتّهام الأوّل من نوعه لراشد الغنوشي، من قبل الجيش الوطني الليبي، وذلك وسط تصريحات لافتة صادرة عن قياديين في ”إخوان تونس“، مندّدة بالحرب التي يشنّها الجيش الوطني الليبي ضدّ الميليشيات المسلّحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أنّ الجيش الوطني الليبي رصد عمليات تهريب أسلحة قطرية إلى المليشيات المسلحة في طرابلس، مشيرًا إلى تمويل قطر لتشكيل جماعة 17 فبراير الإخوانية في ليبيا عام 2011.

وأضاف أنّ الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا أسس كتيبة 17 فبراير في 2011 وهي أول مليشيا مسلحة جهادية مولت من قطر.

وتابع المسماري، أن هناك دولاً لديها عقود مع ليبيا بعشرات المليارات ”وتغامر بمستقبل شركاتها ومصالحها مع ليبيا من خلال دعمها للعصابات الإرهابية“.

ودعا المسماري المجتمع الدولي إلى ”تحمل مسؤولياته لمنع هذه الدول، لم يسمها، من دعم العصابات“، مؤكداً أن دعم الدول للعصابات لن يثني القوات المسلحة عن ”تحرير العاصمة الليبية، لكنه سيتسبب في إطالة أمد المعركة وسقوط مزيد من الضحايا“.

واعتبر المسماري، أن ”العمليات العسكرية سارت بشكل جيد جداً خلال الـ24 ساعة الماضية“.

وتابع: ”إعلامهم المضلل يسعي بشتى الطرق لتشويه القوات المسلحة، و لكن الجيش اعتاد على هذه الحركات من الإخوان الإرهابيين“.

كما اتهم نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بالتورط في دعم الجماعات الإرهابية في العاصمة الليبية، معبرا عن أمله في سيطرة الجيش السوداني على هذا الموقف.