النواب المغاربة يعيدون انتخاب قيادي معارض على رأس البرلمان‎

أعيد انتخاب الحبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسًا لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة للمجلس، مساء يوم الجمعة.

وجرت عملية إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي تقدم كمرشح وحيد، تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناءً على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26.

واُنتخب المالكي رئيسًا لمجلس النواب المغربي أول مرة في 16 كانون الثاني/يناير 2017 بالأغلبية، في خضم أزمة سياسية حالت دون تشكيل الحكومة المغربية بعد الانتخابات التشريعية المغربية 2016.

ويعتبر الحبيب المالكي من أبرز الوجوه السياسية المغربية المعارضة، وهو أحد كوادر الاتحاد الاشتراكي، وشغل عدة مناصب وزارية في عهد حكومة التناوب.