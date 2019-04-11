على رأسهم السراج… مدّعي عام الجيش الليبي يأمر بالقبض على 23 شخصية بارزة بحكومة الوفاق

أمر المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء فرج الصوصاع، مساء اليوم الخميس، بالقبض على 23 شخصية عسكرية ومدنية، تنتمي إلى حكومة الوفاق بطرابلس، وذلك بتهمة ارتكاب ”جرائم خطيرة“.

وأفادت صحيفة ”المرصد“ المحليّة، بأنّ من أهمّ تلك الشخصيات الليبية البارزة، رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، وموسى الكوني وعبد الرحمن الشيباني السويحلي وخليفة محمد الغويل والمفتي الصادق الغرياني، والمتحدث باسم الميليشيات محمد قنونو.

وأشارت إلى التحقيقات الجارية بمعرفة مكتب المدعي في عدد من القضايا ذات الطابع الأمني والجنائي والمتعلقة بالمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وبما يرتكبه الخارجون عن القانون والتي تشكل جرائم خطيرة، تمثلت في رفع السلاح ضد الدولة، ودس الدسائس مع الدول الأجنبية وإثارة الحرب ضد ليبيا، والتجنيد ضد دول أجنبية، والمساس بأراضي الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار مدعي عام الجيش شمل الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة الليبية، وإثارة روح الهزيمة السياسية والعسكرية، وتخريب وإتلاف المنشآت العسكرية، وخيانة شؤون الدولة، وإهانة السلطات الدستورية أو الاعتداء على الدستور، واستعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة والسعي إلى إثارة حرب أهلية في البلاد، وتفتيت الوحدة الوطنية، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات غير مشروعة، والقيام بأعمال إرهابية وتمويل الإرهاب.