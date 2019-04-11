المغرب يرحل معتقلي الريف إلى السجون الشمالية

مباشرة بعد تأييد وتثبيث الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف من طرف محكمة الاستئناف، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها شرعت في ترحيل المعتقلين إلى السجون المتواجدة شمال البلاد، وذلك في إطار تقريبهم من ذويهم والحفاظ على روابطهم الأسرية والاجتماعية.

وذكرت المندوبية في بيان وصل ”إرم نيوز“ بنسخة منه، أنها اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، يقضون عقوبة السجن بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، وصدرت في حقهم عقوبات بالسجن تتراوح مابين 20 سنة إلى 10 سنوات في المرحلة الابتدائية، وتم تأييدها في المرحلة الاستئنافية، وهو ما خلف صدمة لدى المعتقلين وذويهم الذين كانوا يمنون النفس بتخفيف العقوبات أو العفو عنهم، فيما دخل المعتقلون في إضراب عن الطعام وخياطة الأفواه.