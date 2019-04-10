منافسة بين مغنيي راب بالمغرب تتحول إلى ”حرب عصابات“

أحيل مغنيا راب مغربيان يدعيان ”حليوة“ و“سليم الزعيم“، الأربعاء، إلى النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، للتحقيق معهما بخصوص اعتداءات متبادلة.

وهاجم المغني ”سليم الزعيم“ برفقة مجموعة من مناصريه مسكن المغني المعروف بـ“حليوة“ في حي درب السلطان بالدار البيضاء، وقاموا بتكسير السيارات المصطفة أمام العمارة التي يقطن بها.

ووفق شاهد عيان، فقد حضر مجموعة من الشباب بعضهم بسيارات وآخرون راجلين، وشرعوا في تكسير السيارات الموجودة أمام البناية، وهم يشتمون ”حليوة“ وعائلته بصوت مرتفع.

وبلغ عدد السيارات المتضررة خمسة، واحدة منها تعود لشخص يحمل الجنسية الصينية، ولم تكن أي واحدة منها في ملكية حليوة أو أحد أقاربه.

وأشارت أصابع الاتهام على الفور إلى مغني راب آخر يدعى ”سليم الزعيم“، يشتبه أنه قام برد فعل انتقامي على هجوم ”حليوة“ عليه، قبل أيام، في الحي الذي يقطن به.

واقتيد ”سليم الزعيم“ يوم أمس الثلاثاء، إلى مقر الشرطة للتحقيق معه، وتمت مواجهة المغنيين، لكنهما أنكرا كل المنسوب إليهما حسب موقع ”كود“ المحلّي.

وبهذا تتحول المنافسة بين مغنيي الراب بالمغرب، من تبادل الشتائم بالأغاني أو ”الكلاشات“ كما يسمونها، إلى العنف أو ما يشبه حرب عصابات الشوارع، اقتداء بما يحصل بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والتي وصلت فيها الأمور لحد القتل في حالات متعددة.

وكانت المعركة ”الغنائية “ بين قيدوم الراب بالمغرب ”دون بيغ“ و المغني الشاب ”ديزي دروس“ ، قد أشعلت المشاهدات على يوتيوب مطلع السنة الجارية.