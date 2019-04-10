أمير الحرب الأقوى من الحكومة.. هيثم التاجوري ”فاشنيستا“ ميليشيات طرابلس الليبية (فيديو)

يتطلع الليبيون باهتمام لأي ظهور لزعيم مشهور من قادة ميليشيات طرابلس هو هيثم التاجوري، فالرجل نموذج لأمراء الحرب الذين استغلوا الفوضى في البلاد ليتحولوا من شباب مغمورين إلى أباطرة نفوذ يراكمون السلطة والمال، مستعينين بسطوة بنادق ميليشياتهم التي لا سلطة تحد سطوتها.

وفي كل مرة يتبارى الجميع في اكتشاف أسعار ”أزياء“ التاجوري ومقتنياته الباهظة، وبعضهم يطلق عليه ”الفاشنيستا“ لكثرة ظهوره بأزياء عالمية مختلفة.

وقبل سنوات قليلة فقط كان التاجوري مجرد سائق في إحدى الميليشيات وطبالًا قبل الثورة، أما الآن فهو من أثرياء طرابلس المترفين.

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز إن تصرفات التاجوري تبرهن أن للإصلاحات الليبية في طرابلس حدودًا، مشيرة إلى أنه قادر على تحديد ساعات عمل البنوك.

وسجل تقرير خبراء الأمم المتحدة أن التاجوري هدد المؤسسة الوطنية للنفط سعيًا إلى فرض صفقة بالقوة.