المغرب تعلن تفكيك خلية لداعش قائدها كان في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد بزعامة مقاتل مغربي سابق كان في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان صار عن المكتب المركزي للتحقيقات والأبحاث القضائية، وهو جهاز مكافحة الإرهاب المغرب، إن الخلية المفككة تتكون من 4 متطرفين يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية قضى عقوبة سجنه سنة 2015 بمقتضى قانون الإرهاب.

وأضاف البيان أن زعيم هذه الخلية الإرهابية الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة.

وتابع البيان “ أحد المشتبه فيهم أسهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة ببؤر التوتر بسوريا والعراق“، مشيرًا إلى أنه تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية في أفق تقديمهم أمام القضاء.