”الرئاسي الليبي“ يدعم قواته العسكرية بمبالغ مالية

أصدر المجلس الرئاسي الليبي، قرارًا بدعم قواته العسكرية بمبالغ مالية لمساعدتها على الوقوف في وجه قوات الجيش الوطني.

ووجه الرئاسي كتابًا بالخصوص إلى مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة، مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية.

وتضمن الكتاب أن المجلس الرئاسي أصدر قرارين رقم 498، بشأن تخصيص مبلغ مالي قدره 400 مليون دينار ليبي لصالح وزارة الدفاع لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة والاستثنائية بسبب الأحداث الجارية. والقرار الثاني رقم 499 بشأن تخصيص مبلغ مالي قدره 84 مليون دينار لصالح وزارة الدفاع، خصماً من ميزانية الطوارئ، وفقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 72 لسنة 2016.

كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 409 بشأن تخصيص مبلغ مالي قدره مليارا دينار ليبي، لـ“معالجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة ومعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها“.

ووقع القرارات مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المهندس يوسف أحمد المبروك.