كشف تفاصيل جديدة حول زيارة بابا الفاتيكان للمغرب

ذكر موقع ”جون افيرك“ تفاصيل جديدة عن الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس للمغرب في الـ 30 و الـ31 من آذار/مارس الماضي، أبرزها لقاؤه بالمسيحيين العاملين في القصر الملكي، وهدية خاصة بسفيرة المغرب لدى الفاتيكان.

وأورد الموقع المهتم بالشؤون الأفريقية، أنه خلال لقاء البابا بالأسرة الملكية بقصر الرباط ليلة الـ30 من مارس، استدعى العاهل المغربي، محمد السادس، كل المسيحيين العاملين في القصر للقاء البابا، وهم من جنسيات مختلفة، فرنسيون وإسبان وإفواريون وغيرهم.

كما قدم ملك المغرب للبابا مجموعة من الهدايا، من بينها هدية رمزية، عبارة عن قرص مدمج يتضمن أول درس تشرحه امرأة ضمن سلسلة الدروس الحسنية التي تقدم أمام الملك سنويًّا خلال شهر رمضان.

ويتعلق الأمر برجاء مكاوي، وهي دكتورة في القانون، وتشغل حاليًّا منصب سفيرة المغرب بالفاتيكان، وكان الدرس يوم الـ 5 من نوفمبر 2003، وتمحور حول سورة ”النساء“.

كما أشار الموقع إلى إرسال الملك تهنئته إلى رجال الأمن عبر مديرهم العام عبد اللطيف حموشي، الذي بعث لهم رسالة شكر بسبب ”الجهود المهمة “ التي بذلوها بمناسبة زيارة البابا، إذ بلغ عدد رجال الشرطة الذين توزعوا بمدينة الرباط 11842 .