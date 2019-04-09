وسط استقالات و اتّهامات.. قياديون يلجأون إلى القضاء لإلغاء نتائج مؤتمر ”نداء تونس“‎

قرّر قياديون في حركة ”نداء تونس“ اللجوء إلى القضاء لإلغاء نتائج المؤتمر الانتخابي للحركة، بينما استقال آخرون من الحزب، بسبب ما قالوا إنها تجاوزات كبيرة شهدها المؤتمر.

و صادقت اللجنة المركزية لحركة نداء تونس، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية، في إطار أشغال المؤتمر الانتخابي للحزب، على قائمة أعضاء المكتب السياسي للحركة وعددهم 32 عضوًا يتقدّمهم حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، وناجي جلول وزير التربية السابق والمستشاران الرئاسيان سلمى اللومي وفراس قفراش.

لكن هذه القائمة، جوبهت بتشكيك وطعون من قبل قيادات أخرى في الحزب، وصفت المؤتمر الانتخابي الذي اختتم أشغاله، مساء اليوم الثلاثاء، بأنّه ”مسرحية“.

وعبرت هدى نقض، عضو اللجنة المركزية لحزب ”نداء تونس“، اليوم الثلاثاء، عن عدم رضاها عن ”القائمة التوافقية“ مؤكدة وجود رفض واسع لهذا المسار.

وأشارت، في تصريح صحفي، إلى أنهم سيعودون إلى الهياكل وأن عددًا من القيادات الأخرى هددوا بالاستقالة، وسيلجأون إلى الطعن بالمحاكم التونسية لإلغاء المؤتمر الانتخابي، واصفة المؤتمر بـ“غير الديمقراطي وبالمسرحية“.

وشددت نقض على ضرورة أن تكون الهيئة انتخابية وليست توافقية، مشيرة إلى أن عددًا من المؤتمرين رفضوا مغادرة النزل وتمسكوا بضرورة إجراء انتخابات.

وقالت نقض: ”انتظرنا المؤتمر 4 أو 5 أيام ليتم في النهاية الإعلان عن قائمة توافقية، ما الجدوى من ذلك؟ ومن استشرتم؟“، مشيرة إلى أن المفترض أن تصدر القائمة عن 217 عضوًا .

ونددت بما سمته تمرير اللوائح في فترة خروج المؤتمرين إلى وجبة الفطور، مشيرة إلى أنه لم يتم التصويت عليها إلا من قبل عدد ضئيل، و إلى أن العديد لا يعرفون حتى محتواها.

من جانبها، أعلنت النائبة عن كتلة نداء تونس فاطمة المسدي، أنها ستنظم يوم الأربعاء ، ندوة صحفية رفقة زميلتها سماح دمق قالت إنها ستكشف فيها عما سمته ”تجاوزات في مؤتمر نداء تونس واستهداف صفاقس“.

و أكدت فاطمة المسدي، أنها قدمت الإثنين طعنا إلى رئيس لجنة مؤتمر الحزب، بسبب ما قالت إنه خطأ في قائمة المترشحين، معلنة أنه لم يتم النظر في الطعن الذي تقدمت به .

من جانبها، أعلنت أسماء أبو الهناء عن استقالتها من نداء تونس، متهمة رئيس الكتلة سفيان طوبال بطردها.