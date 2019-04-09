الجيش الليبي يُحكم قبضته على بلدة الفقهاء بعد هجوم ”داعش“

أحكم الجيش الليبي قبضته على بلدة الفقهاء، إحدى واحات منطقة الجفرة الواقعة في وسط ليبيا، بعد هجوم عناصر من تنظيم ”داعش“ عليها في عملية أسماها الأخير ”الثأر للشام“.

وأكد المتحدث الإعلامي لغرفة عمليات الخليج العسكرية حسن بن طاهر لـ“إرم نيوز“، أن وحدات من الجيش الليبي قتلت وقبضت على عناصر تنظيم ”داعش“، الذين دخلوا ليلة أمس إلى بلدة الفقهاء.

وأعلن تنظيم ”داعش“ بعد هجومه على بلدة الفقهاء، عن قتل وأسر عدد ممن اعتبرهم مطلوبين، وسيطر على البلدة لساعات، بعد أن قطعوا الاتصالات والكهرباء، وقتلوا رئيس البلدية أحمد ساسي، وموظفًا في الحرس البلدي يُدعى عبدالكافي أحمـد، وألقوا القبض على آمر الحرس البلدي مفتاح ساسي، واحرقوا مقر الحرس البلدي وبيت مواطن يُدعى محمد يوسف.

وعثر الجيش الليبي بعد عمليات المسح التي أجراها في منطقة جبل الهروج، وهي المنطقة المحيطة بالبلدة، على مخبأ عناصر تنظيم ”داعش“، حيثُ اشتبك معهم وقتل عددًا منهم واعتقل الباقين.