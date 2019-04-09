الجيش الليبي يشن غارات جوية على مطار طرابلس

قصفت طائرة حربية تابعة للجيش الليبي، صباح الثلاثاء، مطار طرابلس الدولي الذي تسيطر عليه قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن ”الطيران الحربي قصف المطار، بعد أن كان يحلق في سماء المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى“.

لكنهم أشاروا إلى أن ”محيط المطار لم يشهد الثلاثاء مواجهات مسلحة، بعد أن ظل خلال الأيام الماضية مسرح قتال بين قوات الطرفين“.

وشهد المطار عمليات كر وفر، هو ما يفسر تبادل الطرفين إعلان السيطرة عليه.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان، إن ”المطار بات تحت سيطرتهم بشكل كامل“.

يذكر أن ”مطار طرابلس الدولي“ متوقف عن العمل منذ العام 2014، بعدما تعرض للاحتراق بالكامل على خلفية معارك بين ميليشيات متنافسة.

والخميس، أطلق المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس.