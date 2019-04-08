المغرب.. ما حقيقة قيام قائد حراك الريف بخياطة فمه داخل السجن؟ (صورة)

كشفت أنباء تسربت من داخل سجن ”عكاشة“ بالدار البيضاء إعلان زعيم حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي ورفيقه محمد الحاكي إضرابهما عن الطعام.

وقام المعتقلان، اليوم الاثنين، بخياطة فمهما بالإبرة والخيط، احتجاجًا على الأحكام الصادرة في حقهم ليلة الجمعة/السبت الماضية، في حين لم يصدر لحد الساعة أي بلاغ عن إدارة سجن ”عكاشة“ لتأكيد الخبر أو نفيه.

وشاعت الأنباء بين عائلات المعتقلين، حيثُ قال والد ناصر الزفزافي في تصريح لموقع ”اليوم24“ إنه تلقى الخبر من عائلة أحد المعتقلين في السجن، الذي اتصل بأهله وحدثهم عن إقدام ناصر على خياطة فمه بعد صدور حكم الاستئناف، الذي أكد حكم السجن 20 عامًا.

وأوضح أنه ”لا يعرف الوضع الصحي لابنه ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، بعدما تداولت أخبار عن أنه قام بخياطة فمه“.

وكتب عبداللطيف الأبلق، شقيق المعتقل ربيع الأبلق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“منشورًا قال فيه: ”إن ناصر الزفزافي ومحمد الحاكي اقبلا على تخييط شفاههما بالإبرة والخيط“.

بدورها قالت إيمان الصابري شقيقة المعتقل جواد الصابري، إنها تلقت اتصالًا من شقيقها قال فيه: إن ”الزفزافي والحاكي يخوضان معركة الأمعاء الفارغة احتجاجًا على الأحكام الباطلة الصادرة بحقهما، وعسكرة حراك الريف“.

من جهتها أصدرت تنسيقية سجناء الرأي والحقوق الأساسية بسجن عكاشة بيانًا قالت فيه، إنها ”تتابع باستنكار كبير التسريبات الأولية عن عسكرة الجناح الذي يأوي معتقلي الريف، وهو ما حدا بالمعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ومحمد حاكي إلى خياطة فميهما، في ظل استمرار ربيع الأبلق في إضرابه المفتوح عن الطعام والذي قارب الـ20 يومًا“.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي الريف، وكان أقصاها السجن 20 عامًا من نصيب ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ.