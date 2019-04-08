الأمم المتحدة تجري تعديلات على بعثتها في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها اضطرت إلى إجراء تعديلات على بعثتها في ليبيا، بعد العملية العسكرية الجارية بطرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك: إن ”المبعوث الأممي غسان سلامة والعناصر الأساسية في البعثة ما زالت باقية في طرابلس وتمارس عملها من هناك“.

وأضاف: ”أجرينا بعض التعديلات على البعثة، لكن العناصر الأساسية ما زالت باقية في طرابلس وتمارس عملها من هناك“.

وتابع: ”السيد غسان سلامة التقى، في وقت سابق اليوم، السيد فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية)، كما التقى آخرين (لم يسمهم) أيضًا“.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن عدم الاستجابة للهدنة الإنسانية في طرابلس التي طالب بها المبعوث الأممي، قال المتحدث الرسمي: ”آسف لذلك.. إنه من الحتمي أن يضمن الأفراد المتورطون سلامة المدنيين“.

والأحد، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى هدنة لمدة ساعتين في الضواحي الجنوبية للعاصمة من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمدنيين، لكنها أعلنت بعد ذلك أنه لم يتم التقيد بهذه الهدنة الإنسانية.

والخميس، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية ضد الميليشيات في العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة ”الوفاق الوطني“ (المعترف بها دوليًا) لصد أي تهديد، وإطلاق عملية ”بركان الغضب“، الأحد، لوقف أي اعتداء.