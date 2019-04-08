ماكرون يتصل بالسراج لمناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا

تلقى رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس فايز السراج يوم الاثنين اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان على صفحة حكومة طرابلس على فيسبوك أن الرجلين بحثا التطورات الأمنية والوضع في العاصمة بعد تصاعد حدة العنف.