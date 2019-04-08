ليبيا.. البعثة الأممية تؤكد بقاءها في طرابلس

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يوم الإثنين، أنها ما زالت تواصل عملها من طرابلس على الرغم من احتدام الاشتباكات جنوبي العاصمة.

وقالت البعثة في منشور لها على ”تويتر“ إن ”مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني في مكتبه بالعاصمة طرابلس، فايز السراج، وناقش معه سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة وبعثتها التي ما زالت تواصل عملها من طرابلس خلال هذه المرحلة الصعبة والحرجة“.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن ”باقي أفراد بعثة الأمم المتحدة غادروا الأراضي الليبية عن طريق المنفذ البري مع تونس راس اجدير“.

ونشرت وسائل الإعلام، صورًا قالت إنها تظهر مغادرة سيارات تحمل شعار الأمم المتحدة إلى تونس.

من جانبها، دعت ماريا ريبيرو منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، يوم الإثنين، إلى ”تطبيق هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة لإجلاء المدنيين والجرحى من مناطق الصراع حول طرابلس“.

وقال تقرير آخر للأمم المتحدة، إن ”المنظمة دعت إلى هدنة لمدة ساعتين، أمس الأحد، من الرابعة حتى السادسة مساء في مناطق وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، لكن لم يتم الالتزام بالهدنة ولم يتسن تنفيذ عمليات الإجلاء“.