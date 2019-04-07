الجزائر.. توسع التحقيقات مع رجل الأعمال علي حداد  

كشفت مصادر إعلامية في الجزائر اليوم الأحد، عن توسيع التحقيقات الأمنية مع رجل الأعمال الموقوف علي حداد.

ويخضع رجل الأعمال الموجود خلف القضبان، لتحقيقات من قبل جهاز الدرك بشأن أملاكه داخل البلاد وخارجها، وسط أنباء عن محاولته التكتم على عقاراته في باريس ولندن.

ويجري التحقيق مع علي حداد المقرّب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في ”وقائع فساد“، خاصة بشأن الطرق التي حصل عليها عبر صفقات كثيرة في مجال الإنشاءات العامة.

ويبدي المحققون اهتمامًا بملف شراء علي حداد لنادي اتحاد الجزائر قبل 9 سنوات، فيما لم تستبعد مصادر مطّلعة أن تجرّ التحقيقات مع علي حداد مسؤولين آخرين، وعلى رأسهم شقيقه ربوح حداد الذي يدير الكثير من استثمارات الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات.

ووسط التعتيم الرسمي، والحديث عن ”قائمة سوداء“ للمسؤولين الممنوعين من السفر، بدأت مختلف أجهزة الأمن الجزائري التحقيق مع عدد من رجال الأعمال وكبار المستوردين للاشتباه بضلوعهم في الفساد وتهريب أموال.

وفي خطوة يراها مراقبون على أنّها ”محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد“، عادت حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي لرفع شعار ”من أين لك هذا؟“، وسط توقعات بإيقاف المزيد من رجال الأعمال والأثرياء الجدد من المشكوك فيهم بالتورط داخل مستنقع ”المال الوسخ“.