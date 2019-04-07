جزائريون يمنعون وزير النقل من إتمام زيارة تفقدية بالعاصمة

منع مواطنون جزائريون بالعاصمة، اليوم الأحد، وزير النقل، ”مصطفى كورابة“ من إتمام زيارة تفقدية تعبيرًا عن رفضهم للحكومة الحالية.

وردد محتجون بعض شعارات الحراك الشعبي المطالبة برحيل الحكومة ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها ”الحكومة لا تمثل الشعب“ إلى أن تم إلغاء هذا النشاط الوزاري في آخر دقيقة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، إلغاء الزيارة التفقدية لـ“كورابة“، إلى ورشة حفر نفق يربط بين محطتي ميترو عين النعجة و براقي بالجزائر العاصمة.

وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، تجمع العشرات من المحتجين أمام مدخل موقع الأشغال للتعبير عن رفضهم ”للحكومة الحالية“.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة، المحتجين، من التعبير عن غضبهم من الحكومة الحالية وعدم اعترافهم بها.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في 31 مارس/آذار، عن تشكيلة حكومية تضم 27 حقيبة وزارية، بقيادة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي.

ويرفض الجزائريون، تولي بدوي منصب الوزير الأول، كونه محسوبًا على الدائرة المقربة من بوتفليقة، وطالبوا الجمعة الماضية برحيله، برفقة رئيسي مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والمجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وتعتبر الحكومة الحالية، من المعضلات التي تواجه المرحلة الانتقالية الدستورية في البلاد؛ إذ يُمنع الرئيس الانتقالي الذي سيخلف بوتفليقة من إقالتها، وفقًا للمادة 104 من الدستور.