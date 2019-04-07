مقاتلات الجيش الليبي تشن غارات في ضواحي طرابلس

شنت مقاتلات تابعة للجيش الليبي، اليوم الأحد، غارات في ضواحي العاصمة طرابلس.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عبر صفحتها بـ“فيسبوك“، أنّ الغارات استهدفت تمركزات للميليشيات المسلحة في هذه المناطق، وأنّها ”أصابت أهدافها بدقة بالغة“.
وأضافت أنّ ”هذه الغارات جاءت ردًا على قيام هذه الميليشيات باستخدام الأسلحة الثقيلة بما يهدد حياة المدنيين“.
وأعلن محمد قنونو المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا انطلاق عملية ”بركان الغضب“ وتهدف إلى ”تطهير كل المدن“ من ”المعتدين والخارجين عن الشرعية“، في إشارة إلى قوات المشير خليفة حفتر، رجل الشرق القوي.
وقال المتحدث في تصريح صحافي في طرابلس غداة تعيينه في منصبه إن عملية ”بركان الغضب“ يفترض أن تسمح بـ ”تطهير كل المدن الليبية من المعتدين والخارجين عن الشرعية“.