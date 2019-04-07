مقاتلات الجيش الليبي تشن غارات في ضواحي طرابلس

وأعلن محمد قنونو المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا انطلاق عملية ”بركان الغضب“ وتهدف إلى ”تطهير كل المدن“ من ”المعتدين والخارجين عن الشرعية“، في إشارة إلى قوات المشير خليفة حفتر، رجل الشرق القوي.

وقال المتحدث في تصريح صحافي في طرابلس غداة تعيينه في منصبه إن عملية ”بركان الغضب“ يفترض أن تسمح بـ ”تطهير كل المدن الليبية من المعتدين والخارجين عن الشرعية“.