أيمن هرامة الطبيب الذي أشعل مقتله مواقع التواصل في ليبيا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بمقتل طبيب شاب اشتهر بدوره الإنساني في تقديم الدعم والمؤازرة للمصابين والمرضى وسط الفوضى التي يعاني منها القطاع الصحفي في ليبيا.

وقتل الطبيب الشاب أيمن هرامة (37 عامًا) أمس السبت، فيما تضاربت الأنباء بشأن الطرف المتسبب في مقتله، غير أن مصادر محلية تؤكد مقتله على أيدي عناصر ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق دون أن تتضح على الفور الظروف التي دفعتهم لإطلاق النار عليه، رغم إعلانه عدم الانحياز لأي طرف.

ووصل اليوم الأحد، جثمان الدكتور أيمن إلى مستشفى الأطفال في طرابلس، حيث كان يعمل لتنطلق مراسم تشييعه من قبل زملائه إلى مثواه الأخير وسط حالة كبيرة من الحسرة والحزن.

– وصول جثمان الشهيد "بإذن الله" الدكتور ( #أيمن_هرامة ) إلى مستشفى الأطفال لتوديعه في آخر لقاء مع زملاؤه ، لحظة حزينة جداً ، الله يرحمه ويصبّر أهله ، دم الأبرياء أسوأ شئ في الحروب ???????????? تم النشر بواسطة ‏ليبيا فقط‏ في الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

وكان الهرامة قد عمل في السنوات الأخيرة في مجال الإسعاف الميداني، حيث شارك في سرت مع قوات حكومة الوفاق كطبيب ميداني خلال المواجهات مع تنظيم داعش في المدينة.

والهرامة خريج كلية الطب من جامعة طرابلس، وفي مقابلة تلفزيونية سابقة يوصف الهرام بأنه المدير التنفيذي للرابطة الليبية لطب الأطفال، التي شارك في تأسيسها عقب الثورة الليبية.