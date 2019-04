وكالة تركية تعترف بوصول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس

أقرت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم الأحد بوصول قوات الجيش الليبي لأطراف العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات متحالفة مع جماعة الإخوان المدعومة من أنقرة وقطر.

ونقلت الوكالة التركية عن ما وصفته بمراسلها، أن المواجهات المسلحة سمع صداها في الجهة الجنوبية للعاصمة طرابلس وللمرة الأولى سمع صداها أيضًا وسط العاصمة.

وقال الجيش الوطني الليبي إن قواته تتقدم في الضواحي الجنوبية للعاصمة وسيطرت على المطار الدولي السابق، لتحكم الطوق على الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس من خلال السيطرة على معظم النقاط الاستراتيجية حول المدينة.

وأشار محللون وخبراء إلى أن الجيش الليبي يعد أيضًا لعمليات بحرية فقد لوحظ استقدام الجيش لزوارق بحرية خلال تقدمه نحو طرابلس.

#Libya– among the vehicles the LNA is pushing towards #Tripoli are boats, some with texts referring to "frogmen", implying that the LNA may attempt some sort of naval special operations around the Tripoli front pic.twitter.com/WfljEzDfRV

— Oded Berkowitz (@Oded121351) April 6, 2019