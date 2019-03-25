الجزائر.. المزارعون وعمال البلديات يلتحقون بالحراك المناهض لبوتفليقة (صور وفيديو)‎

احتج آلاف الجزائريين من موظفي قطاع البلديات، اليوم الاثنين، ضد التمديد لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ضمن مساعي دعم الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.

وجاء ذلك استجابة لنداء أكبر نقابة في الجزائر مستقلة في أسلاك الإدارة العمومية، إلى تنظيم احتجاجات حاشدة، لدعم الحراك الشعبي المناهض لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

En ce moment à Bouira : Marche des agriculteurs contre le système تم النشر بواسطة ‏‎Berbère Télévision‎‏ في الاثنين، ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأكدت نقابة التوظيف العمومي في بيان لها أن ”الحراك فرصة للجميع، ودافع قوي لتحقيق إنجاز تاريخي يسمح بالمرور إلى دولة القانون والحريات“، في موقف قوي داعم لتظاهرات الشارع.

وحذرت النقابة من ”محاولات التدخل الأجنبي، من أي طرف كان وفي أي وقت“، والكلام موجه أيضًا إلى جولة وزير الخارجية رمطان لعمامرة لعدد من العواصم الغربية، لشرح وضع بلاده وطلب الدعم الدولي لحكومة بوتفليقة الجديدة.

وفي سياق متصل، انتفض مزارعون في بعض الولايات المحيطة بالجزائر العاصمة، ضد رهان تمديد عمر النظام السياسي القائم منذ عام 1999، فيما التحق عمال قطاع الشباب والرياضة أمام الوزراة بساحة أول مايو الشهيرة بالعاصمة.

وتأتي هذه المستجدات بعد الجمعة الخامسة للغضب الشعبي، في تحدٍ للسلطات التي تتمسك بمقترحات بقاء بوتفليقة وعقد مؤتمر وطني جامع، وترفض التسليم بحتمية رحيل الرئيس الذي يواجه متاعب صحية واحتجاجات شعبية عارمة.