نواب في البرلمان الجزائري يطالبون بجلسة طارئة لمناقشة الأزمة

طالب نواب مستقلون وآخرون غير منتمين، من رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب، بعقد جلسة نيابية طارئة لبحث الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

واشترط النواب أن يضمن رئيس الغرفة التشريعية، نقل وقائع الجلسة العامة الطارئة على التلفزيون، لإطلاع الجزائريين عما يجري داخل برلمانهم المنتخب.

ويرتقب أن يرفض بوشارب هذا المطلب النيابي، في ظل الخناق المفروض على السلطة وأحزاب الموالاة، بسبب توسع الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويعرف بوشارب وهو الأمين العام المؤقت لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بأنه من أشد الداعمين لولاية خامسة تبقي عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للجزائر.

ويواجه البرلمان الجزائري انتقادات لاذعة، لغيابه عن الأحداث المتسارعة في البلاد، إذ لم يبد موقفا واضحا من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، رغم أنه يحتضن ممثلي الشعب.

ومنذ بداية الأزمة، أشيع أن بوتفليقة سيحل البرلمان الجزائري، ضمن مقترحات حل الأزمة، لكن الرئيس أبقى في نهاية المطاف على عمل المؤسسة التشريعية، كورقة أخيرة للتفاوض بها قبل نهاية ولايته الرئاسية الرابعة.