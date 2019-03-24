الجزائر.. الحزب الحاكم يتخلى عن مؤتمر الحوار ويطالب بانتخابات رئاسية

دعا حزب ”جبهة التحرير الوطني“ الحاكم في الجزائر، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتجاوز الأزمة، ”لم يعد ذا جدوى“.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب حسين خلدون، في تصريحات نقلتها قناة ”الشروق نيوز“ الخاصة، إن ”الحزب لا يرى جدوى من ندوة الحوار الوطني، وعلى السلطات تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم انتخابات رئاسية أخرى“.

وأعلن بوتفليقة في 11 من شهر مارس/ آذار الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها؛ وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.

ويوم أمس، عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد، خارطة طريق لتجاوز الأزمة، تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة الذي تنتهي ولايته يوم 28 من شهر إبريل/ نيسان القادم، وحكومة توافق وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.