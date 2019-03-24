الشاهد يوافق على حضور جلسة مساءلة في البرلمان التونسي

وافق رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد،على حضور جلسة مساءلة بالبرلمان ،بعد أن هدّد نواب المعارضة بسحب الثقة منه إن لم يستجب لطلبهم.

واقترح يوسف الشاهد ، على البرلمان أن يتم عقد الجلسة العامة يوم 14 إبريل/ نيسان 2019 ،طالبا من البرلمان إعلامه بقراره الأخير .

وطاب نواب البرلمان بحضور يوسف الشاهد في جلسة مساءلة على خلفية وفاة 11 رضيعا في يوم واحد بمستشفى ”الرابطة“ بالعاصمة تونس .

وتسبّب تأخر يوسف الشاهد في الرّد على طلب البرلمان ،الذي تم ارساله يوم 12 مارس/اذار 2019 ،في موجة غضب عارمة في البرلمان بلغت حدّ تهديد نواب المعارضة بصياغة عريضة سحب ثقة منه.

وهدّد النواب أيضا ، بتعطيل أشغال اللّجان والجلسات العامة؛ إذا واصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد التعاطي بأسلوب ”اللامبالاة“ مع قراراتهم، حسب وصفهم.

وفتحت وزارة الصحة التونسية، تحقيقًا عاجلًا في وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة، أضيف لهم رضيع آخر توفي منذ يومين.