وسط تظاهر المئات منهم.. محامو الجزائر يطالبون بتنحي بوتفليقة‎ ”فورًا“ (فيديو)

تظاهر مئات المحامين الجزائريين مجددًا في العاصمة الجزائر، اليوم السبت؛ للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذُ 20 عامًا.

واحتشد المحامون في وسط العاصمة، التي شهدت احتجاجات حاشدة على مدى شهر، وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتحتج على تأثير الفساد على القضاء.

ونزل الجزائريون إلى الشوارع للمرة الأولى قبل شهر؛ للاحتجاج على اعتزام بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا، الترشح لولاية خامسة، إلا أنه أذعن لرغبة المحتجين، الأسبوع الماضي، وتراجع عن خططه للترشح لولاية جديدة.

لكن بوتفليقة، الذي لم يظهر علنًا إلا نادرًا منذُ أن أصيب بجلطة في عام 2013، لم يصل إلى حد التنحي عن المنصب، وقال إنه سيبقى في السلطة لحين إقرار دستور جديد، الأمر الذي زاد غضب الجزائريين وتخلى عن بوتفليقة الكثير من حلفائه، وانحاز بعض أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم للمحتجين.

ويتابع الجيش تطور الاحتجاجات دون تدخل، إذ لا يزال الجنود في ثكناتهم، حيثُ تدخل الجيش من قبل في أوقات حاسمة شملت إلغاء انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها في عام 1992؛ مما تسبب في حرب أهلية، سقط فيها نحو 200 ألف قتيل.

وتظاهر مئات الآلاف من الجزائريين، يوم أمس الجمعة، في أنحاء البلاد؛ للمطالبة بتنحي الرئيس.