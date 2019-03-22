بعد 8 سنوات من الإطاحة به.. بن علي ”يفاجئ“ الصحفيين في تونس (صورة)

فوجئ الصحفيون في تونس بوجود صورة الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، على غلاف كتاب تم تقديمه في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.

ونشر عدد من الصحفيين الحاضرين في المؤتمر الذي انتظم بمناسبة الدورة 36 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، صورة الكتاب متسائلين عن سبب تضمين صورة بن علي فيه.

وقام المشرفون على المؤتمر بتوزيع الكتاب الذي يحمل عنوان ”تقاليد وحرف فنية من تونس“، ويتضمّن في صفحاته الأولى صورة بن علي وبعض الفقرات من خطابه حول الصناعات التقليدية التونسية.

وتبيّن أن طبعة الكتاب التي تم توزيعها تعود إلى سنة 1998 حين كان بن علي رئيسًا لتونس، ولم يتفطّن المشرفون على المؤتمر لوجود صورته وجزء من خطابه فيها.

الجدير بالذكر أن نظام زين العابدين بن علي أطاح به الشعب التونسي في ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، وهو يقيم منذ ذلك الحين في السعودية.