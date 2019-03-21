قناة مغربية تلغي برنامجًا حواريًا حول الوضع في الجزائر

قررت إدارة القناة المغربية الثانية ”2M“، إلغاء حلقة من البرنامج الحواري ”مباشرة معكم“، مساء الأربعاء، وعرض فيلم تلفزيوني دون استشارة طاقم البرنامج.

ويبدو أن القرار اتخذ في اللحظات الأخيرة قبل بث البرنامج المقرر؛ لأن الإعلان عن البرنامج استمر طيلة الأسبوع الماضي.

ويعتبر برنامج ”مباشرة معكم“ من البرامج التلفزيونية الحوارية التي تحظى بمتابعة واسعة في المغرب، حيث يتناول القضايا الراهنة على الساحة المغربية الداخلية والخارجية، ويقدمه الصحفي جامع كلحسن.

جدير بالذكر، أن المغرب تبنى موقف ”عدم التدخل “ في الشأن الجزائري، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: ”المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع ”.

الأمر نفسه عبر عنه مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي كان جوابه الوحيد للصحفيين عن أي سؤال بهذا الخصوص: ”لن أجيب عن هذا السؤال“.

وكان الموقف الوحيد المعلن الصادر من المغرب تجاه ما يجري في الجارة الجزائر، هو البلاغ الصادر عن عدد من الجمعيات الحقوقية المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي طالبت من خلاله الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بالاستجابة لمطالب المتظاهرين في بلده، والبدء في ”حوار وطني شامل للإصلاح السياسي“.