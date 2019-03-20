تونس تحتفل بـ“عيد الاستقلال“ وسط أزمات وتحديات (فيديو إرم)‎

تحتفل تونس، اليوم الأربعاء، بالذكرى الثالثة والستين للاستقلال، في ظل أزمة اقتصادية حادة أثرت على تقييم التونسيين لتجربة ما بعد الاستقلال، الذي تحل ذكراه، اليوم، وسط صراعات داخلية وضغوطات متصاعدة.

وقد واكب موقع ”إرم نيوز“ فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال التونسي، واستطلع آراء الشارع التونسي حول مكتسبات الدولة التونسية بعد الاستقلال، وأهم الرهانات المطروحة مستقبلًا.

واختلف الشارع التونسي بين من يعتبر أن استقلال تونس عن المستعمر الفرنسي يبقى إطارًا نظريًا، مستندًا في ذلك إلى ما يراه ”ارتهان القرار الوطني للضغوطات الخارجية“، ومن يؤكد أن ”صعوبة الواقع التونسي لا يمكن أن تحجب حقيقة استقلال تونس وتحقيقها لسيادتها على القرار الوطني“.

مكاسب كثيرة تحققت لتونس بعد الاستقلال، يرى الشارع التونسي أنّها لا تخفي ثقل التحديات التي تراهن عليها تونس، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي والأمني، بما فيه كشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة الجناح السياسي للإخوان في البلاد.