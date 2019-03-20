المغرب يشكّك في أسباب إلغاء مقرر أممي زيارته للبلاد

شكّك المغرب اليوم الأربعاء في الأسباب التي ساقها المقرر الأممي دييغو الخاص غارسيا سايان المعني باستقلال القضاء والمحاماة، لإلغاء زيارته التي كانت مبرمجة للمغرب بين 20 و 27 آذار/مارس الحالي.

وقالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب اليوم الأربعاء، في بلاغ نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنها تأسف ”للمقاربة أحادية الجانب“ التي تبناها المقرر الخاص.

وأكدت الوزارة أن مقاربة غارسيا سايان ”تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة، والذي انطلق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية“.

وأشار بيان الوزارة إلى أن السلطات المغربية عبرت ”بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب“.

وأضاف: ”عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافًا للواقع انتقاصًا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق“.

وأشارت السلطات المغربية في بلاغها أنها: ”استقبلت إلى حدود اليوم اثني عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقًا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات“ .

مذكرة بأن ”خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة“.

وكان المقرر الخاص دييغو غارسيا سايان، قد أعلن في بلاغ نشر على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء عن إلغاء زيارته للمملكة بسبب ما وصفه بـ“عدم وجود ضمانات“ من الحكومة المغربية.