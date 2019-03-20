اعتقال مغربيين دعيا للانتقام لضحايا هجوم نيوزلندا

اعتقلت الأجهزة الأمنية في المغرب، اليوم الأربعاء، شخصين من مدينة طنجة شمال البلاد، بتهمة ”الإشادة بالإرهاب“ و الانتماء لتنظيم داعش، وفق ما ذكر موقع ”طنجة24“ المحلي

ورجحت مصادر الموقع المحلي الخاصة،أن المتهمين دعيا إلى ”الانتقام لضحايا مسجدي نيوزلندا في منشورات على فيسبوك، وعبرا عن اهتمامهما بأعمال جهادية“.

وينحدر المعتقلان من حي بني مكادة وحي الجبلية بالمدينة المغربية الأقرب إلى أوروبا، وتم نقلهما إلى مدينة سلا قرب العاصمة الرباط للتحقيق معهما ، ومعرفة مدى علاقتهما بتنظيم داعش حسب نفس المصدر.

وسبق للسلطات المغربية أن اعتقلت الأسبوع الماضي طالبًا من مدينة فاس لم يتجاوز الـ 19، بعدما سخر من ضحايا الهجوم الإرهابي، ودعا إلى إطلاق سراح الجاني برينتون تارانت.