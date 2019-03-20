أرقام صادمة ومخيفة.. معدلات الخصوبة في المغرب تدق ناقوس الخطر

كشف تقرير رسمي، أن نسبة الخصوبة في المغرب، تراجعت بشكل مخيف لأسباب عديدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، اليوم الأربعاء، إن الخصوبة في المغرب انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية الستينيات، فقد انتقلت من 7,2 طفل لكل امرأة العام 1962 إلى 3,28 العام 1994، و2,47 العام 2004 ثم 2,19 العام 2010، قبل أن تعرف استقرارًا 2,20 طفل لكل امرأة العام 2014.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنه سجل تزايد طفيف في العام 2011 مقارنة بـ 2004، بعدما انتقلت من 2,5 إلى 2,59 طفل لكل امرأة، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 2,38 طفل لكل امرأة في العام 2018.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت الخصوبة في مناطق القرى والأرياف من 6,91 العام 1962 إلى 4,25 العام 1994، ثم إلى 3,06 العام 2004، وبعدها إلى 2,70 العام 2010 و2,55 العام 2014.

وانخفضت الخصوبة في مناطق الحضر والمدن، على التوالي من 7,77 إلى 2,56، ثم من 2,05 إلى 1,80 قبل ارتفاع طفيف إلى 2,01 طفل لكل امرأة سجل العام 2014.

وتعزو الهيئة، هذا الانخفاض الحادّ في معدل الخصوبة، إلى انخفاض سن الزواج من جهة، ومن جهة أخرى إلى زيادة استعمال وسائل منع الحمل.

وهكذا، فقد تلاشت الزيادة الإجمالية في سن الزواج عند المرأة المغربية منذ العام 2004، حيث انخفضت من 26,3 عام في 2004 إلى 25,7 عام، في 2014 و25,5 عام، في 2018، بحسب أرقام هيئة الإحصاء.