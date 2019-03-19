صورة السراج بجانب العلم الأمريكي تثير جدلًا في ليبيا

أثارت صورة جمعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، وقائد القوات الأمريكية الأفريقية ”الأفريكوم“، الجنرال توماس ولد هاوز، أثناء لقاء صحفي جمعهما في العاصمة طرابلس استغراب المتابعين، كونها جاءت مخالفة للاعراف الدبلوماسية والبروتكول.

وأظهرت الصورة وولد هاوز واقفاً على منبر يتحدث وخلفه العلمان الليبي والأمريكي، فيما وقف السراج في ركن قصي بجانب العلم الأمريكي.

وعقب الخبير الأمني الليبي، طارق شنبور، على الصورة بقوله، في إدراج له بصفحته في موقع فيسبوك:“من خلال خبرة عملي المتواضعة ولمدة 32 سنة في المجال الأمني، أرى أن مكان وقوف السيد رئيس المجلس الرئاسي خطأ من الناحية الديبلوماسية، إذ كان من المفترض على المسؤول عن التشريفات والعلاقات الديبلوماسية تنبيه السراج بالوقوف أمام الراية والعلم الوطني الليبي“ .

وعلق الناشط عزالدين ابو خريص بالقول:“هو كل شي خطأ في خطأ، ياريت جت في الوقوف بس“.

وقال مصطفى عاشور ”هو فرحان غير وقفوه معاهم . في اي مكان مفيش مشكلة“.

أما علي عليوة فعقب:“هو مسؤول التشريفات بروحه مش فاهم البروتكول“.

يشار إلى أن ولد هاوز والسفير الأمريكي لدى ليبيا ”المقيم في تونس“ بيتر بودي، وصلا إلى العاصمة طرابلس تحت حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر القوات الخاصة الأمريكية وعلى متن مروحية ”أباتشي“ حطت في قاعدة بوستة البحرية.