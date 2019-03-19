مقرر في الأمم المتحدة يلغي زيارة إلى المغرب لغياب التعاون

أعلن مقرر خاص في الأمم المتحدة، معني باستقلال القضاة والمحامين، عن ”عدم التمكن من زيارة المغرب“ هذا الأسبوع، ”لعدم وجود ضمانات“ من حكومة الرباط.

وقال دييغو غارسيا سايان في بيان: ”من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار“.

وقال الخبير المستقل للأمم المتحدة، المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان، ”إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرًا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها“.

وكان من المقرر أن يزور غارسيا سايان المغرب من 20 إلى 26 اذار/مارس ”لدراسة تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء، فضلًا عن الممارسة المستقلة لمهنة المحامي“.