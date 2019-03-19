المغرب يؤجل البت في قضية قيادي إخواني متهم بجريمة قتل

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة ”فاس“ المغربية النظر في محاكمة القيادي بـ“حزب العدالة والتنمية“ عبد العالي حامي الدين، المتهم بالمشاركة في جريمة قتل راح ضحيتها طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي.

وأعلنت هيئة المحكمة، صباح الثلاثاء، خلال الجلسة التي شهدت حضورًا كثيفًا لمناصري القيادي الإخواني وداعمي القضية، أن القضية تم تأجيلها لشهر أيار/ مايو المقبل، وذلك بهدف ضم الدعوى الجديدة إلى ملف الدعوى الأصلية التي سبق أن أدين فيها حامي الدين بالسجن.

ويحظى حامي الدين بمساندة قوية من إخوانه في حزب العدالة والتنمية، حيث تجند الحزب ومختلف هيئاته للدفاع عنه ضد من أسموهم جهات تستهدف الحزب، فيما خرج الزعيم السابق للحزب الإسلامي عبد الاله بنكيران بتصريح مثير قال فيه ”لن نسلمكم أخانا“، وظهر برفقته خلال أول جلسة محاكمة.

يشار إلى أن قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد التي مر عليها أكثر من ربع قرن، أعيد فتحها خلال العام الماضي بعدما تقدمت جهات بطلب إعادة محاكمة المتهم في القضية التي صدر فيها حكم في حق حامي الدين عام 1994، وقضى على إثرها عقوبة السجن النافذ لسنتين، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررًا تحكيميًا قالت فيه إن حامي الدين قضى اعتقالًا تحكميًا.