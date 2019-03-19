التونسيون في ليبيا… ملف ”حارق“ يحرج سلطات البلدين (فيديو إرم)

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، إن عدد التونسيين المخطوفين في ليبيا بلغ 21 تونسيًا، من بينهم موظف السفارة التونسية في طرابلس، وليد الكسيكسي، والصحفيان سفيان الشورابي ونذير الكتاري.

وشدد مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ ”إرم نيوز“ على أن التونسيين المعتقلين في السجون الليبية يعانون أوضاعًا سيئة، ويتعرضون للتعذيب.

وأشار إلى أن عدد التونسيين في السجون الليبية بلغ أكثر من 250 تونسيًا، وهم موقوفون في قضايا حق عام وليسوا إرهابيين.

وأضاف أن السجون الليبية تضم أيضًا تونسيين انضموا إلى تنظيمات إرهابية وتكفيرية.

وأكد عبد الكريم أن أكثر من 40 امرأة تونسية و41 طفلًا موجودون حاليًا في السجون الليبية، مشيرًا إلى أن تونس تمكنت من استعادة طفل السنة الماضية، وستستعيد السنة الحالية 10 أطفال.

وفي السياق ذاته، أكد عبد اللطيف الحبيب الكسيكسي، والد الموظف في السفارة التونسية بطرابلس، وليد الكسيكسي، أنه لا يعلم شيئًا عن ابنه منذ اختطافه.

وأضاف الكسيكسي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن عائلته لا تعلم إن كان ابنهم حيًا أو ميتًا، مطالبًا بالكشف عن مصيره.