صهر زين العابدين بن علي في قبضة الشرطة الفرنسية

اعتقلت الشرطة الفرنسية شقيق زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، رجل الأعمال بلحسن طرابلسي، بتهمة ”التزوير وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على شقيق ليلى زين العابدين بن علي، الأسبوع الماضي، بعد مغادرته لكندا، التي لجأ إليها مع أسرته في 2011 بعد الثورة التونسية، وهو يقبع حاليًا في سجن ”بوميت“ بمدينة مارسيليا.

وكانت وزارة العدل التونسية قد طالبت، يوم أمس الأحد، السلطات الفرنسية بتسليمها بلحسن الطرابلسي الذي يواجه 17 مذكرة اعتقال محلية، و43 مذكرة اعتقال دولية.

وكان الطرابلسي فر من تونس في طائرة خاصة عام 2011 حطت في مونتريال ومعه زوجته وأطفاله الأربعة.

وفقد الطرابلسي صفته كمقيم دائم في 2012 وطلب على الفور اللجوء السياسي في كندا، قائلًا إنه ”يخشى على حياته في تونس“، بحسب وثائق محكمة الهجرة الكندية.

ورأت سلطات الهجرة الكندية أنه لا يوجد أي خطر من عودته إلى تونس، وفق حكم للمحكمة الاتحادية الكندية.

وحددت وكالة الخدمات الحدودية الكندية له موعدًا في 24 أيار/مايو، استعدادًا لطرده الذي تقرر بعد ذلك بأسبوع. وقال محاميه ”لم يعد ممكنًا الاتصال به“.

وقال المسؤول الثاني في السفارة التونسية في كندا برهان الكامل: ”لقد اختفى. وآمل أن يعثر الكنديون عليه بأسرع ما يمكن لتسليمه للقضاء التونسي“.

وحتى اختفائه، كان الثري بلحسن الطرابلسي (53 عامًا) يقيم في شقة فخمة في مونتريال.

وبعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، طلبت تونس من أوتاوا تسليمها الطرابلسي، لكن البلدين لا يرتبطان باتفاق ثنائي في هذا المجال.

وفي تونس، يعتبر الطرابلسي مسؤولًا عن مجموعة استولت على أموال عامة طائلة. وهو شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي الذي حكم تونس من 1987 إلى 2011 وكان من رجال الأعمال المقربين في عهد صهره. وهو متهم بتهريب قطع أثرية.

وأشارت مذكرة للسفارة الأمريكية بتونس، في حزيران/يونيو 2008، ونشرها موقع ويكيليكس، إلى أنه ”عرف بتورطه في فساد واسع النطاق من بنك تونس، إلى استيلاء على أملاك وتلقي رشاوى“.

وأحصت المذكرة أملاكه، وهي محطة إذاعية وشركة طيران ومصنع تجميع قطع سيارات، إضافة إلى مشاريع وأسهم عقارية. وفي كندا كان بلحسن الطرابلسي شريكًا في شركة عقارية.