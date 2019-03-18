الجزائر.. أنباء عن استقالة مديرة الاتصال بالرئاسة ”فريدة بسة“

أفادت تقارير إخبارية محليّة اليوم الإثنين، باستقالة مديرة الاتّصال بالرئاسة الجزائرية ”فريدة بسة“ من منصبها بسبب ”تأثّرها بالحراك الشعبي“.

وقال موقع ”ALG24“ الناطق بالفرنسية، إنّ سبب استقالة ”فريدة بسة“ هو تأثرها بالحراك الشعبي وما يجري من الأحداث في الجزائر.

يشار إلى أنّ مديرة الاتّصال المستقيلة، تم تعيينها في هذا المنصب عام 2008 خلفًا لتوفيق جلادي، المدير العام الحالي للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

وتعتبر استقالة ”فريدة بسّة“ الأولى من نوعها في مؤسسة الرئاسة الجزائرية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لتمديد حكم بوتفليقة وترشحه لولاية خامسة.